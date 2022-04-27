Москва, , 11:15 — REGNUM Для выяснения обстоятельств противоправных действий киевских боевиков в Курскую и Воронежскую области выехали следователи СК России. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Эмблема СК РФ

Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение задокументировать факты противоправных действий украинских вооруженных формирований в Курской и Воронежской областях.

«Следователи выехали на места происшествий для выяснения обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 64 человека личного состава.