Бухарест, , 11:15 — REGNUM Три человека получили тяжелые ранения в результате инцидента на железнодорожном переезде в уезде Марамуреш на северо-западе Румынии, когда поезд протаранил машину скорой помощи, пытавшуюся проехать указанный участок на запрещающий сигнал. Об этом 27 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Поезд

По предварительным данным, в салоне автомобиля экстренной службы, помимо водителя, находились врач, два медработника и пациент. Удар локомотива поезда пришелся на заднюю часть машины, что фактически спасло жизни ее пассажирам.

Машинисты и пассажиры поезда не пострадали. Ведется расследование обстоятельств инцидента.

Ранее руководство МВД Румынии обратило внимание правительства страны на недостаточное оснащение нескольких тысяч железнодорожных переездов страны современными системами безопасности.