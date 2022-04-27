Москва, , 11:15 — REGNUM Курс рубля постепенно пойдет вниз после понижения ключевой ставки ЦБ РФ и ослабления валютных ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Рубль. Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока в РФ действуют валютные ограничения, курсы доллара и евро по отношению к рублю можно назвать рыночными лишь с определенной степенью допущения, – сказала Белянчикова. — Сейчас валютные пары с участием российского рубля практически не торгуются на международном валютном рынке, да и объемы сделок внутри страны сократились и поддерживаются в значительной степени за счет обязательной продажи 80% валютной выручки. В условиях жестких санкций и контрсанкций такая ситуация нормальна. Она не требует огромных усилий от регулятора, которые требовались бы, сохрани он валютные резервы и управляй курсом за счет валютных интервенций (покупки продажи больших объемов иностранной валюты на Московской бирже)».

Поэтому, как полагает экономист, при сохранении стабильности вряд ли стоит ожидать в ближайшее время потрясений на внутреннем валютном рынке.

«Если недружественные страны решатся платить рублями за российские энергоносители, курс рубля может несколько укрепиться. В дальнейшем со снижением ключевой ставки, ослаблением валютных ограничений и большей открытостью валютного рынка можно предполагать усиление воздействия на курс макроэкономических факторов, что, скорее всего, приведет к постепенному снижению курса рубля относительно ведущих мировых валют. Но этот тренд пока отложен на неопределенный срок», – сказала Белянчикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс рубля по итогам торгов во вторник, 26 апреля, снизился по отношению к доллару, но вырос к евро.

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