Саратов, , 11:14 — REGNUM В Саратовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали за последние сутки 38 пациентов, выписали 188 человек. Об этом 27 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

В лаборатории

Всего зарегистрировано 248 478 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 240 341 человек.

На стационарном лечении находятся 507 пациентов, на амбулаторном — 1926.

Скончались от COVID-19 в регионе 5939 человек, из них один — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на всех мероприятиях, посвященных Дню Победы, обязательным условием останется соблюдение санитарных требований.

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