Саратов, 27 апреля 2022, 11:14 — REGNUM В Саратовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали за последние сутки 38 пациентов, выписали 188 человек. Об этом 27 апреля сообщает региональный оперативный штаб.
Всего зарегистрировано 248 478 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 240 341 человек.
На стационарном лечении находятся 507 пациентов, на амбулаторном — 1926.
Скончались от COVID-19 в регионе 5939 человек, из них один — за сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на всех мероприятиях, посвященных Дню Победы, обязательным условием останется соблюдение санитарных требований.
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