Москва, , 11:14 — REGNUM Российская авиация за прошедшую ночь уничтожила более 120 украинских боевиков, сообщил журналистам 27 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Бомбардировщик Су-34 ВКС России Минобороны России

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражено 59 военных объектов ВСУ, среди них 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

«В результате ударов уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.