Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Санкт-Петербург стал вторым среди регионов РФ по количеству обнаруженных за сутки случаев заболевания COVID-19. Северная столица уступила Москве на 250 случаев. Об этом 27 апреля сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 510 случаев заражения коронавирусом. Это на 43 случая больше, чем за предыдущие сутки.

Скончались от COVID-19, как основной причины смерти, за сутки в Петербурге 14 пациентов, что на три человека больше, чем сутками ранее.

При этом список вылечившихся за сутки пополнили 626 петербуржцев. Этот показатель снизился за сутки на 202 человека.

Отметим, что за всё время пандемии в Петербурга выявили 1 517 882 случая заражений коронавирусом. От ковида скончались 33 435 человек, а выздоровели 1 479 003 пациента.

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