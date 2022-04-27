Тюмень, 27 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Тюмени местный житель обвиняется в шести мошенничествах с деньгами и квартирами граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Установлено, что подельница 62-летнего обвиняемого, являясь генеральным директором риэлторской компании, в октябре 2016 года создала организованную преступную группу. В её состав в разное время вошли пять человек, в том числе и обвиняемый. Аферы с квартирами проводились в течение двух лет с 2016 по 2018 годы.

Аферисты всяческими способами получали паспортные данные граждан, находили внешне похожих на владельцев жилья граждан и продавали их квартиры. Также мошенники оформляли на собственников квартир кредиты под залог их жилья. Несколько квартир были проданы с использованием подложных доверенностей от имени владельцев.

По делу потерпевшими признаны девять человек. Общая сумма ущерба от афер с участием обвиняемого составила более 17 млн рублей. Наложен арест на пять квартир.

Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой») направлено в суд.