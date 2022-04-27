Ставрополь, 27 апреля 2022, 11:12 — REGNUM Самую высокую возвышенность на территории Ставропольского края определили ученые Северо-Кавказского федерального университета. Высота этой горы составляет 1603,3 метра. Она находится на границе с Карачаево-Черкесией, сообщили 27 апреля в пресс-службе вуза.
Ученые совместно с членами Ставропольского регионального отделения Российского географического общества выступили с инициативой присвоить имя безымянной возвышенности. Между тем в народе её издавна зовут «гора Баран». Она выше двух известных наивысших вершин Ставрополья — гор Бештау и Верхний Джинал (1400 метров и 1542 метра соответственно). Ученые намерены объявить конкурс на лучшее название для официально пока безымянной возвышенности.