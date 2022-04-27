Благовещенск, , 11:18 — REGNUM Родители дошкольников в Приамурье будут вынуждены платить, если их дети не ходят в сад без уважительной причины. Сумма штрафа в день составит 41 рубль, сообщила «Амурская правда».

Детский сад Adm44.ru

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Эти суммы взимались и ранее, до пандемии, и теперь такая практика возобновлена с 1 мая в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки по COVID-19. Во время активного распространения коронавирусной инфекции родителей от этой платы освобождали.

Сумма штрафа — это стоимость одного дня посещения детского сада за вычетом расходов на питание. Уважительными причинами «прогула» считаются декретный отпуск мамы и больничный лист одного из членов семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость посещения детского сада в Благовещенске повысили с января 2022 года.