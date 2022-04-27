Каракас, 27 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил выделение нескольких миллионов долларов на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной проливными дождями, прошедшими в последние часы в нескольких регионах страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Eneas de Troya Николас Мадуро

На встрече с высшим политическим и военным руководством страны президент Венесуэлы объявил о создании оборотного фонда в размере 10 миллионов боливаров (2,25 миллиона долларов) для устранения ущерба и обеспечения ухода за пострадавшими от непогоды.

Мадуро объяснил, что страна находится под влиянием климатического явления, известного как «Ла-Нинья». В некоторых штатах после периода сильной засухи количество осадков превысило средний показатель текущего сезона на 300%.

Глава государства заверил, что организации гражданской обороны и безопасности по-прежнему развернуты по всей стране, чтобы гарантировать всестороннюю помощь пострадавшим от дождей и разлива речных потоков.

Он также поручил властям гарантировать возвращение домов семьям, пострадавшим от метеорологического явления.