Биробиджан, , 11:08 — REGNUM Железнодорожный мост из Нижнеленинского (Россия) в Тунцзян (Китай), движение по которому открыли 27 апреля, поможет развитию Еврейской автономной области, об этом заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Биробиджане по вопросам социально-экономического развития региона.

Схематическая карта ЕАО Zorzor

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«Мы сейчас только что приехали с моста Нижнеленинское – Тунцзян. Российская часть моста построена. В ближайшее время мост будет введён в эксплуатацию. Первый железнодорожный переход. Уверены в том, что движение по мосту, обработка грузов создадут новые условия для развития экономики Еврейской автономной области. Мы с губернатором уже по дороге поговорили, будем эту работу продолжать», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев открыл в ходе торжественной церемонии движение по железнодорожному мосту из села Нижнеленинское Еврейской автономии в округ китайской провинции Хэйлунцзян.