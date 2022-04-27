Москва, 27 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Газпром кайфует. Расходы снизились, доходы выросли на четверть, а газа тратится меньше, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

«Украсть газ не могут ни украинцы, ни европейцы — подземные хранилища газа в ЕС пусты, а закачать в них газ можно только по предоплате.

Польша еще может ерепениться в связи с прекращением поставок газа от Газпрома — у нее есть свои газопроводы (реверс) и обещания США помочь с СПГ.

А вот у Болгарии нет ничего стратегически важного. Есть аппендикс от «Турецкого потока» и внутри/европейские сети, в которых царствуют дилеры, а не поставщики газа, что означает высокую цену на газ, с наценкой и перебоями в поставках.

На Польше и Болгарии тестируют вариант прекращения поставок российского газа. Германия и Франция отползли от катастрофы, но политические смыслы требуют жертв. Польша и Болгария выбраны на эту роль.

Как это выглядит в реале? США едят ЕС в целом, сильные страны ЕС едят слабые страны ЕС. А Газпром ими только закусывает», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Газпром экспорт» не получила платежи за поставки газа в апреле от болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG. В связи с этим с 27 апреля поставки этим компаниям остановлены.

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