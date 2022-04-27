Будапешт, , 11:06 — REGNUM Российский газ продолжает поступать в Венгрию в соответствии с графиком. Об этом 27 апреля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя прекращение поставок голубого топлива в Болгарию.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В видеообращении, размещённом в соцсети, глава ведомства подчеркнул, что отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращения транзита через эту страну.

«Поставки природного газа в Венгрию идут гладко в соответствии с [условиями] контракта и графиком», — указал Сийярто.

Читайте также: Венгрия возглавила бунт пяти стран Европы против эмбарго на российский газ

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля компания «Газпром экспорт» остановила поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля не получила от этих компаний платежи за поставки голубого топлива в апреле.

Напомним, Венгрия подтвердила готовность оплачивать поставки российского газа в рублях. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, этими действиями страна не будет нарушать санкции Евросоюза.

Ранее по теме: Газпром остановил поставки газа в Польшу и Болгарию