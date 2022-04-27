Донецк, , 11:06 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитым 64 человека личного состава. Об этом 21 апреля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Флаг ДНР Цуканов М.В

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 64 украинских националиста, 12 огневых точек, одну 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», одну БМП и два бронетранспортера», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что за это же время военные ДНР захватили одну БМП, один бронетранспортер и два грузовых транспортных средства киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российская авиация поразила 59 военных объектов Украины в течение ночи в рамках специальной операции.