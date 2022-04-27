Волгоград, , 11:10 — REGNUM Незадекларированные наличные денежные средства выявили таможенники у пассажира в аэропорту Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе Южного таможенного управления.

Деньги Anton Starikov

Гражданин России зарегистрировался на рейс «Волгоград – Баку». Мужчина следовал через «зелёный» коридор международного аэропорта без заполнения таможенной декларации. Однако в кармане пиджака пассажира находилось более 1,19 млн рублей, что превышает допустимую сумму перемещения незадекларированных денег.

Нарушитель заявил, что не знал о таможенных правилах. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении, суд оштрафовал пассажира на 107,7 тысячи рублей.