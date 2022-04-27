Москва, 27 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Информация о поставках Китаем оружия России не соответствует действительности, заявил 27 апреля посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Я, честно говоря, ума не приложу, откуда это взялось. Видимо, кому-то захотелось просто как-то позвонче прозвучать, вот и придумали страшилку», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что даже американское военное ведомство, «которое уж никак не уличишь в излишней любви к правдивой информации, и то вынуждено было откреститься от этой явной выдумки».