Новосибирск, , 11:06 — REGNUM В Новосибирске будут судить пятерых несовершеннолетних лиц — за преступления против общественной безопасности и общественного порядка. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Подросток

По данным следствия, в августе 2021 года несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет, находясь на Михайловской набережной, избили 17-летнего подростка — «действуя по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, а также по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы». После этого они скрылись с места происшествия. Вскоре они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время они заключены под стражу. Вину подростки признали частично. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.