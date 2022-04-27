Владивосток, 27 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Предприниматели Приморья заявили о готовности обеспечить внутренний рынок товарами для детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Марина Каширская ИА REGNUM Игрушки

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Власти региона встретились с представителями ООО «Лесозаводский промкомбинат–Пошив», швейного цеха «Красная нить», ООО «Эко Тойс», ООО «Элара», которые показали образцы своей продукции.

Бизнес выразил готовность сотрудничества с краевыми и муниципальными учреждениями, чтобы обеспечить внутренний рынок текстильными, гигиеническими товарами и развивающими игрушками.

«События последних двух месяцев показали, как важно иметь стабильную и самодостаточную экономику региона. Развиваются местные предприятия – финансовые ресурсы вкладываются в экономику Приморья», — сказал руководитель агентства проектного управления Леонид Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что в условиях антироссийских санкций придётся работать по-другому, но перспективы развития у страны есть.