Москва, , 11:07 — REGNUM Из-за введённого правительством России с 1 апреля 2022 года моратория арбитраж Москвы вернул банкротный иск от конкурсного управляющего лопнувшего шесть лет назад «Эргобанка» к крупному акционеру этого же банка — Вячеславу Бармину. Возвращение иска не является препятствием для повторного обращения после завершения моратория. Само определение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на то, что иск был подан в середине марта 2022 года, на него распространился мораторий, так как «по состоянию на 01.04.2022 года вопрос о принятии заявления не решен».

Претензии банка к его бывшему топ-менеджеру и владельцу более 23% акций составили 1 203 530 230,44 рубля. А сам он проходил по делу о хищении средств банка — порядка 760 млн рублей.

Банк лишился лицензии в январе 2016 года, будучи в топ-350. На сегодня у него имеются долги перед кредиторами на сумму более 3,5 млрд рублей.

Напомним, ранее также из-за моратория вернули аналогичный иск налоговой службы к издательскому дому «Аргументы недели».