Москва, 27 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Из-за введённого правительством России с 1 апреля 2022 года моратория арбитраж Москвы вернул банкротный иск от конкурсного управляющего лопнувшего шесть лет назад «Эргобанка» к крупному акционеру этого же банка — Вячеславу Бармину. Возвращение иска не является препятствием для повторного обращения после завершения моратория. Само определение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Несмотря на то, что иск был подан в середине марта 2022 года, на него распространился мораторий, так как «по состоянию на 01.04.2022 года вопрос о принятии заявления не решен».

Претензии банка к его бывшему топ-менеджеру и владельцу более 23% акций составили 1 203 530 230,44 рубля. А сам он проходил по делу о хищении средств банка — порядка 760 млн рублей.

Банк лишился лицензии в январе 2016 года, будучи в топ-350. На сегодня у него имеются долги перед кредиторами на сумму более 3,5 млрд рублей.

Напомним, ранее также из-за моратория вернули аналогичный иск налоговой службы к издательскому дому «Аргументы недели».