Москва, 27 апреля 2022, 11:02 — REGNUM Задокументировать факты противоправных действий со стороны Украины на территории Воронежской области и Курской областей поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства 27 апреля.
На место происшествия направлены следователи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении малогабаритного разведывательного беспилотника над Воронежем системой ПВО. Губернатор Курской области также сообщил о перехвате украинского беспилотника.
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