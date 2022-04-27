Москва, , 11:02 — REGNUM Задокументировать факты противоправных действий со стороны Украины на территории Воронежской области и Курской областей поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства 27 апреля.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

«Председатель СК России поручил задокументировать факты противоправных действий Вооруженных сил Украины на территории Курской и Воронежской областей», — говорится в сообщении.

На место происшествия направлены следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении малогабаритного разведывательного беспилотника над Воронежем системой ПВО. Губернатор Курской области также сообщил о перехвате украинского беспилотника.

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