Варшава, , 11:01 — REGNUM Власти Польши хотят помочь Германии отказаться от российской нефти. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в эфире Польского радио.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, накануне она встретилась с министром экономики Германии Робертом Хабеком, который выразил готовность к введению санкций на российскую нефть.

«Мы готовы, чтобы в конкретных фактах выразить нашу солидарность с Германией и поддержать их в полном уходе от российской нефти и российских энергоресурсов», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Социальной ассоциации ФРГ (SoVD) Адольф Бауэр предупредил о возможных фатальных последствиях, которые ожидают Германию в случае резкого отказа от нефти и газа из РФ.

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