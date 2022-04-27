Варшава, 27 апреля 2022, 11:01 — REGNUM Власти Польши хотят помочь Германии отказаться от российской нефти. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в эфире Польского радио.
По ее словам, накануне она встретилась с министром экономики Германии Робертом Хабеком, который выразил готовность к введению санкций на российскую нефть.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Социальной ассоциации ФРГ (SoVD) Адольф Бауэр предупредил о возможных фатальных последствиях, которые ожидают Германию в случае резкого отказа от нефти и газа из РФ.
Читайте также: В ФРГ ждут «страдания сверх меры» в случае эмбарго на энергоресурсы РФ