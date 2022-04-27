Москва, , 11:00 — REGNUM То, что в РФ выросло число заявок на продажу загородной недвижимости, может быть связано с растущей закредитованностью и невозможностью вовремя погасить задолженность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Дача Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Не исключено, что число выставляемых на продажу участков увеличивается в связи с растущей закредитованностью населения и невозможностью вовремя погасить задолженность, — сказал Демин. – Пандемические годы стимулировали рост покупки недорогих земельных участков под застройку. Увы, не все сегодня могут справиться с выплатами банкам, поэтому выставляют недвижимость на продажу».

Что касается спроса, то, как подчеркнул эксперт, он вырос именно в сегменте участков в садовых товариществах и в дачных некоммерческих товариществах (ДНТ).

«Как правило, это земля без капитальной застройки. Стоят такие лоты не так дорого, но в тоже время для многих покупателей они становятся хорошим капиталовложением. По мнению потребителей, особенно тех, кто обеспокоен сообщениями о дефолте и потере денег на банковских счетах, такая покупка становится успокоением на фоне общей нестабильности», – подытожил Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ упадет спрос на загородную недвижимость.

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