Пенза, 27 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе–марте вырос на 8,6%. По информации Пензастата, в наименьшей степени увеличились тарифы на грузовые перевозки (0,2%).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

По отношению к февралю, индекс потребительских цен на товары и услуги в Пензенской области в марте составил 108,6%, в том числе на непродовольственные товары — 113,8%, продовольственные товары — 106,8%, услуги — 103,5%.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в марте больше всего подорожали овощи.

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