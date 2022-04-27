Москва, 27 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Российская авиация поразила 59 военных объектов Украины в течение ночи в рамках специальной операции. Об этом официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 27 апреля на брифинге.

Eot.su Сгоревшая военная техника ВСУ

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражено 59 военных объектов Украины», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что поражены 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены более 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей.

В числе поражённых объектов — четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населённых пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое. В районе города Славянска уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

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