Ясиноватая, ДНР, , 10:56 — REGNUM Вооруженные украинские формирования вновь подвергли артиллерийскому обстрелу город Ясиноватая в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что свыше 570 огневых задач выполнили российские ракетные войска и артиллерия в течение ночи в рамках спецоперации на Украине.