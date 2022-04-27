Махачкала, 27 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Дагестане планируется поставлять в школы только произведенные в регионе продукты питания. В регионе на 2022 год выделено свыше 2 млрд рублей на организацию горячего питания школьников с 1 по 4 классы. Эти деньги должны оставаться в республике, считает глава Дагестана Сергей Меликов.

В столовой

Он поручил минсельзозу и минпромторгу подготовить предложения по организации питания школьников произведенными в республике продуктами. Он также предложил создать структуру, которая бы централизованно занималась поставками продуктов в школы.

«Зачем нам везти продукцию, когда мы можем всё производить у себя. Можно создать некий кооператив, который бы занимался поставкой наших экологически чистых и свежих продуктов в школы, равно как и производить другие продукты для организации горячего питания», — приводит слова Меликова его пресс-служба.