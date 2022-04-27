Ростов, Ярославская область, 27 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Ярославской области завершено расследование дела о похищении ребёнка жительницей Костромской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Clker-Free-Vector-Images Похищение

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 9 октября 2021 года в сети появилась информация о том, что в посёлке Семибратово Ростовского района молодая девушка увела трёхлетнего мальчика. На поиски пропавшего отправились волонтёры и полиция. Тем же днём ребёнка нашли вместе с похитительницей. После этого региональные управление следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «похищение человека, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего». 11 октября её заключили под стражу.

27 апреля 2022 года стало известно, что расследование завершено.

«По данным следствия, в октябре 2021 года, обвиняемая, следуя из Костромской области в Москву, остановилась в Ростовском районе Ярославской области, где познакомилась с местными жителями и начала распивать с ними спиртные напитки. Один из новых знакомых обвиняемой проживал с сожительницей и ее несовершеннолетними детьми. У девушки сложилось ложное впечатление, что с четырехлетним мальчиком в семье плохо обращаются, в связи с чем, она решила похитить его и вывезти в Москву к своим родственникам. Также она тайно похитила из квартиры имущество на сумму более 5000 рублей», — рассказали детали дела в ведомстве.

Уехать из региона девушка пыталась как на такси, так и на общественном транспорте, однако сделать этого не смогла — её нашли правоохранители. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу. Девушка обвиняется в похищении несовершеннолетнего и краже. По первой статьей ей грозит до 12 лет лишения свободы, по второй — до 2 лет лишения свободы.