Тирасполь, 27 апреля 2022, 10:56 — REGNUM Утром 27 апреля возле села Колбасна Рыбницкого района Приднестровской Молдавской республики (ПМР) была стрельба со стороны Украины, а также летали дроны. Об этом сообщает пресс-служба МВД ПМР.
«Утром 27 апреля, в 8:45, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы», — говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается, что несколько дронов прилетели в этот район с украинской территории. Данных о погибших и пострадавших нет.
Стоит отметить, что в Колбасне находится крупнейший в Восточной Европе склад вооружений, созданный в период существования СССР.
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