Чебоксары, 27 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Житель Аликовского района Чувашии признан виновным в захвате заложника и угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Приговор вынесен 58-летнего жителю одной из деревень Аликовского района. Преступление было совершено 7 октября 2020 года, на тот момент фигурант уголовного дела был пьян и поссорился с 54-летней сожительницей.

По данным следствия, он угрожал женщине убийством, после чего односельчанка вызвала полицию. В ведомстве установили, что на требование стражей порядка открыть дверь он взял ружьё и угрожал выстрелить в сожительницу и правоохранителей, произведя перезарядку. Тогда на место происшествия прибыл спецназ Росгвардии.

«Приставив к шее сожительницы нож и захватив её в заложники, он потребовал от сотрудников правоохранительных органов покинуть домохозяйство, чтобы беспрепятственно уйти с места преступления в лесопосадку», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали после того, как он оттолкнул заложницу и побежал в лесопосадку.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что нет оснований для признания мужчины невменяемым.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителей власти»), п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложника»). Приговором ему назначено восемь лет лишения свободы и последующее ограничение свободы на полтора года. Данное судебное решение не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года 37-летняя жительница Чувашии предстанет перед судом по обвинению в нападении на правоохранителей. По уголовному делу пострадавшими проходят двое полицейских.

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