Абакан, , 10:54 — REGNUM Два лесных пожара ликвидировали 26 апреля в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Лесной пожар Szaopressa.com

Уточняется, что два небольших возгорания действовали на землях лесного фонда в Усть-Абаканском и Бейском районах.

Пожары в Усть-Бюрском и Бейском лесничествах возникли из-за человеческой халатности. Их быстро локализовали и ликвидировали на площадях 2 и 0,5 га соответственно. В тушении принимали участие 14 лесных пожарных, применялось четыре единицы лесопожарной техники.

Добавим, с начала лесопожарного сезона в Хакасии ликвидировано десять лесных пожаров на общей площади почти 3 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует особый противопожарный режим.

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