Москва, , 10:52 — REGNUM Более 570 огневых задач выполнили российские ракетные войска и артиллерия в течение ночи в рамках спецоперации на Украине. Уничтожены в том числе батареи реактивных систем залпового огня и склады боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 27 апреля на брифинге.

Пожар на складе боеприпасов Dsns.gov.ua

«Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 573 огневые задачи», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что поражены 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника и 67 артиллерийских позиций. Уничтожены две батареи РСЗО и семь складов боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские крылатые ракеты «Калибр» уничтожили ангары на территории Запорожского алюминиевого комбината с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов.

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