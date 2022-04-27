Уфа, , 10:55 — REGNUM Права 24 дольщиков намерены восстановить в Башкирии в рамках подписанного соглашения между министерством строительства и архитектуры республики и строительной компанией. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Состояние долгостроя в начале января 2020 года © Наталья Хомутова

Сообщается, что строительная фирма получила возможность арендовать земельный участок под строительство без проведения торгов.

«По распоряжению главы Республики земля предоставляется министерством земельных и имущественных отношений без права переуступки права аренды и совершения сделок, влекущих к переходу права. В свою очередь инвестор обязуется предоставить в собственность участникам долевого строительства, чьи права были нарушены, жилые помещения, общей площадью не менее 971 кв. м в многоквартирных домах на территории г. Уфа до конца этого года», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что согласно соглашению 24 семьи смогут получить жилье.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году в Башкирии восстановили права около одной тысячи человек. Своего жилья в республике ждут ещё более 2,9 тысячи дольщиков.