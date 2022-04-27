Москва, 27 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Государственной корпорацией «Роскосмос» будет построено в общей сложности 46 боевых ракетных комплексов «Сармат». Об этом 27 апреля рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерство обороны Российской Федерации Пуск ракеты «Сармат»

«Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат», то есть они встанут в тех шахтах, где стоит «Воевода», — сказал он.

Также Рогозин утончил, что намечена целая линия испытаний новых боевых ракетных комплексов и добавил, что работы над «Сарматом» ведутся в плановом порядке.

«Мы планируем в течение этого года вести летно-конструкторские испытания, параллельно мы уже делаем серийные ракеты для оснащения первого полка в Красноярском крае — это Ужурская дивизия», — пояснил глава Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что первый полк межконтинентальных баллистических «Сармат» встанет на вооружение не позднее осени 2022 года в Ужуре Красноярского края.