Сочи, Краснодарский край, 27 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели 12-летней девочки в Лазаревском районе Сочи устанавливают следователи, сообщили 27 апреля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

12-летняя девочка приехала в сопровождении матери в Сочи из Саратовской области. По предварительным данным, вечером 12 апреля он прошла на территорию участка, огороженного только с трёх сторон, на котором местный житель содержал овчарок. Территория, по данным СК, вольерами оборудована не была, животные перемещались свободно.

«В результате животные напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причиненных ей повреждений», — уточнили в СКР.

Расследование дела поставлено на контроль руководителем регионального СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что девочка приехала в Сочи для участия в первенстве по шахматам. После трагедии проведение состязаний приостановлено.