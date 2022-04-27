Москва, 27 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Назначение дачного участка за последние 15 лет существенно не изменилось. Используют дачу для выращивания сельхозпродуктов для семейного потребления 70% жителей России, в 2005 году — 72%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Nippelsn Дачный участок

Большинство владельцы дачных участков и арендаторы дач планируют посадить и собрать урожай помидоров и огурцов (41%). Будут сажать картофель 39% морковь — 22%, зелень или салат — 16%, лук — 15%.

По мнению 33%, также среди главных предназначений дачи — это развлечения и отдых. Используют дачу для эстетического досуга — сажают цветы, разбивают клумбы и газоны 30%. Выращивают продукты для продажи 3%, сдают в аренду 1% опрошенных.

Опрос по телефону проведен 2 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, предстоящие майские праздники собираются провести дома 55% жителей России.

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