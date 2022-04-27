Джакарта, 27 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Результаты опроса в Индонезии подчеркивают уровень общественного удовлетворения президентом Индонезии Джоко Видодо и вице-президентом Маруф Амином, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо выступает на 10-й конференции саммита исламской восьмерки развивающихся стран (D-8)

Согласно опросу, деятельностью вице-президента по состоянию на апрель довольны 45% респондентов. Это число меньше, чем в последнем опросе от февраля 2022 года. Тогда рейтинг Маруф Амина почти достиг 57%.

Более 45% респондентов заявили, что не удовлетворены деятельностью вице-президента.

Разрыв между одобрением деятельности президента и вице-президента огромен. Рейтинг главы государства Джоко Видодо составил 60%.

Опрос проводился в период с 14 по 19 апреля 2022 года среди 1220 респондентов в возрасте старше 16 лет, которые имеют право голоса на всеобщих выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия уверена, что сможет достичь поставленной цели по двусторонней торговле с Индонезией в размере $5 млрд.

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