Москва, , 10:50 — REGNUM Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 27 апреля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Беспилотник U.S. Air Force

Он уточнил, что среди перехваченных беспилотников два «Байрактара-ТБ2». Они были уничтожены в районе населённых пунктов Калесникова и Красный Лиман. . Остальные дроны подбиты в районах населённых пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка.

Кроме того, по словам Конашенкова, также российские системы ПВО сбили ракету «Точка-У» в небе над населённым пунктом Ильичевка.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 26 апреля, российские подразделения ПВО сбили шесть беспилотников украинских нацистов. Дроны были уничтожены в районах посёлков Бражковка, Колесниковка, Комиссаровка, Козинка, Лозовая и Ленина.

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