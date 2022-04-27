Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Ленинградской области вручили первые свидетельства о предоставлении временного убежища людям, покинувшим Украину, ДНР и ЛНР, сообщили 27 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Пункт приема беженцев «Царицыно озеро» в Ленобласти

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербург и Ленинградскую область с начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля прибыло почти 900 беженцев. Часть из них разместилась у родственников и друзей, еще часть по трем временным пунктам приема беженцев. Самый большой из них открылся на базе пансионата «Царицыно озеро» в Тихвинском районе Ленобласти, где находятся почти 500 человек.

Именно там сотрудники Управления по вопросам миграции организовали выдачу первых свидетельств о предоставлении временного убежища гражданам, вынуждено покинувшим территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Документы получили 93 человека.

«На данный момент от граждан, размещенных в ПВР «Царицыно озеро», принято 220 заявлений о предоставлении временного убежища на территории РФ, — уточнили в ведомстве. — Документы получили 93 человека».

В Главке МВД добавили, что сейчас беженцы встают на миграционный учет, также проводится проверка на наличие у них российского гражданства. Благодаря чему было установлено, что шесть человек являются гражданами России.

«В настоящий момент решаются вопросы об обеспечении их документами, удостоверяющими личности, и месте их дальнейшего проживания, — подчеркнули в Главке. — Кроме того, два десятка человек не имели при себе документов, в связи с чем проводится работа по установлению их личностей».