Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM Ростовским огнеборцам удалось локализовать пожар в ресторане, расположенном в парке имени Николая Островского. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 27 апреля.

В Ростове-на-Дону загорелся ресторан Пресс-служба МЧС России по Ростовской области

О локализации пожара стало известно в 10:39 мск. Согласно предварительным данным, огнём пройдена площадь 300 кв. метров. В ведомстве предоставили кадры с места происшествия.

На месте крупного пожара на проспекте Сельмаш работают 54 человек и 18 единиц техники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону загорелся ресторан на площади 300 кв. метров