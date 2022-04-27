Ростов-на-Дону, 27 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Ростовским огнеборцам удалось локализовать пожар в ресторане, расположенном в парке имени Николая Островского. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 27 апреля.

Пресс-служба МЧС России по Ростовской области В Ростове-на-Дону загорелся ресторан

О локализации пожара стало известно в 10:39 мск. Согласно предварительным данным, огнём пройдена площадь 300 кв. метров. В ведомстве предоставили кадры с места происшествия.

На месте крупного пожара на проспекте Сельмаш работают 54 человек и 18 единиц техники.