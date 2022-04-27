Чита, 27 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Прокуратура Читинского района Забайкальского края известила, что многочисленные нарушения, обнаруженные в 2021 году в ходе проверки соблюдения требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию в зоопитомнике «Амодово», устранены лишь частично. Подробности сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Медведь

По требованию прокуратуры в питомнике определено безопасное расстояние между посетителями и местом демонстрации африканского страуса, коров калмыкской породы, осла, романовских баранов, бактрианов (двугорбых верблюдов), шотландских высокогорных коров, яков, лис (обыкновенной и серебристо-черной); реконструировано и достроено имеющееся ограждение возле клеток с африканской львицей, африканским страусом, коровами калмыкской породы, шотландскими высокогорными коровами и яками; в вольерах двух бурых медведей, амурского тигра и африканской львицы заменены металлические кормушки.

Вместе с тем, поскольку нарушения были устранены лишь частично, прокуратура обратилась в суд с иском к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Читинский городской зоопарк» и комитету культуры администрации городского округа «Город Чита».

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал ответчиков увеличить уличные вольеры для двух бурых медведей и амурского тигра, а также установить для них дополнительные укрытия и бассейны с водой в срок до 31 декабря 2022 года. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае ЗАО «Курорт «Усть-Качка» привлечено к административной ответственности за надлежащее исполнение требований закона при функционировании зоопарка, расположенного на территории санатория.

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