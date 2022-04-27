Улан-Удэ, , 10:48 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл 15 апреля.

Пожилой мужчина оголился перед ребёнком в Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии

По предварительным данным, около полудня малолетняя девочка пришла после уроков на автобусную остановку и ждала мать. В какой-то момент она обернулась и увидела позади себя пожилого мужчину, который продемонстрировал ей оголённые половые органы и жестом подозвал к себе.

«Напуганная девочка перебежала дорогу и зашла в магазин. Через несколько минут за ней приехала мать. По пути из машины они увидели злоумышленника. Женщина попыталась вместе с прохожим задержать его, однако подозреваемый убежал в сторону улицы Тулаева, где возле рынка ему удалось скрыться», — отметили в ведомстве.

Подозреваемому на вид около 60 лет, худощавого телосложения, среднего роста, глаза голубые, лицо вытянутое худощавое. Он был одет в чёрную куртку, чёрную кепку и тёмные брюки.