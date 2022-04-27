Москва, 27 апреля 2022, 10:47 — REGNUM Проход американского эсминца в Тайваньском проливе – это хождение по грани, заявил 27 апреля посол России в Китае Андрей Денисов.
Посол добавил, что «все это никак не улучшает обстановку в этой еще одной конфликтогенной зоне мира».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Тайваньским проливом прошёл ракетный эсминец ВМС США USS Sampson (типа Арли Бёрк). По заявлению командования 7-го флота ВМС США, корабль действовал в полном соответствии с международным правом.
Читайте также: Китай выразил протест в связи с проходом эсминца США Тайваньским проливом