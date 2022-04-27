Москва, , 10:47 — REGNUM Проход американского эсминца в Тайваньском проливе – это хождение по грани, заявил 27 апреля посол России в Китае Андрей Денисов.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это демонстрация намерений, это некие сигналы негативного свойства, посылаемые в адрес Китая. Это в какой-то мере хождение по грани… Конечно, такие вещи нетерпимы, Китай мимо этого не проходит, протесты заявляет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Посол добавил, что «все это никак не улучшает обстановку в этой еще одной конфликтогенной зоне мира».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Тайваньским проливом прошёл ракетный эсминец ВМС США USS Sampson (типа Арли Бёрк). По заявлению командования 7-го флота ВМС США, корабль действовал в полном соответствии с международным правом.

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