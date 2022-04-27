Москва, , 10:47 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) РФ ударами с моря крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили ангары на территории Запорожского алюминиевого комбината с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, которые были поставлены для киевских боевиков. Об этом 27 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что в ночь на 27 апреля оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 59 военных объектов Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба безопасности опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами, которые заявили, что планировали повреждать железнодорожные пути, по которым передвигаются военные эшелоны.