Денвер, США, , 10:47 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Валерий Ничушкин DalStars9

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Эрик Джонсон, Джош Мэнсон, Арттури Лехконен и Назем Кадри.

В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметились форварды Брэндон Саад и Райан О’Райлли, оформивший дубль. Российский нападающий Павел Бучневич отдал один голевой пас.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 118 очков. «Сент-Луис» идёт на четвёртом месте в Западной конференции со 109 очками.

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