Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Полномочия губернатора Санкт-Петербурга в ближайшее время могут быть расширены. Проект изменений в Устав города подготовлен и уже направлен на прохождение антикоррупционной экспертизы.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

На сайте Смольного в этом разделе опубликован документ «О внесении изменений в Устав Санкт‑Петербурга». Он подразумевает передачу главе города новых обязанностей и полномочий.

Губернатор сможет принять решение о досрочном прекращении полномочий Законодательного собрания Петербурга. А также сможет определить систему и структуру исполнительной власти города.

Главе города дадут право вынести предупреждение, объявить выговор главе внутригородского муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей органами местного самоуправления.

Также губернатор сможет отрешить от должности главу внутригородского муниципалитета в случае, когда вынесенное предупреждение не исполнено или не исправлено в рамках полномочий. Губернатор может стать инициатором отставки главы внутригородского муниципалитета с помощью обращения в орган внутригородского муниципального образования.

Стоит отдельно сказать про избрание губернатора. Если в действующей редакции Устава Санкт-Петербурга губернатор может избираться сроком на пять лет не более двух раз, то в новом варианте о количестве возможных сроков нет никакого упоминания. Это означает, что главой города длительное время может быть один и тот же человек — это соответствует федеральному законодательству.

Кроме этого, обсуждения по бюджету Петербурга разрешается не проводить в очном формате. Право законодательной инициативы может получить правительство города, в то время как сейчас им обладают лишь губернатор и прокуратура.

Прохождение документа на антикоррупционную экспертизу должно завершиться 8 мая. В случае положительного заключения, депутаты Законодательного собрания рассмотрят проект на одном из заседаний.