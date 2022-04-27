Сеул, 27 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретится 27 апреля с основателем и президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаусом Швабом и основателем американского аналитического центра Heritage Foundation Эдвином Фелнером. Об это сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря избранного главы государства Пэ Хён Чжин.

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Ожидается, что в ходе встречи Юн и Шваб обменяются мнениями о четвертой промышленной революции и планах, касающихся предстоящего форума.

«Поскольку новое правительство пообещало сделать страну центром цифровой экономики, это будет встреча, на которой можно будет попросить ВЭФ о сотрудничестве», — сказала Пэ.

В ходе встречи Юн Сок Ёль и Эдвин Фелнер обсудят вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере безопасности.

Юн Сок Ёль также должен встретиться с послом Франции в Сеуле. Предполагается, что стороны обсудят вопросы экономического сотрудничества. Юн Сок Ёль также передаст поздравительное послание Эммануэлю Макрону по случаю его переизбрания.