Махачкала, 27 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Дагестане обнаружен автомобиль с признаками поджога, в котором найдено тело сотрудника полиции. Предположительно, полицейского убили, а затем вместе с машиной сожгли. Сгоревшую машину обнаружили в районе аэропорта Махачкалы.

Сгоревшая машина

«В районе аэропорта Махачкалы нашли сгоревшую автомашину. Она предположительно принадлежала сотруднику ППС», –пишет РИА «Дагестан» по информации своего неназванного источника в органах правопорядка.

В настоящее время подтверждения этой информации на официальных сайтах правоохранительных органов Дагестана нет.

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