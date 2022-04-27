Брянск, , 10:51 — REGNUM В Брянской области за последние сутки госпитализировано 18 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в региональном оперативно штабе. Выписаны после лечения 132 жителя.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

С начала пандемии в Брянской области COVID-19 подтверждён у 160 936 жителей. Выздоровели 156 465 человек. Лаборатории проверили 1 799 626 тестов на коронавирус.

Скончались от осложнений 3 963 пациента, в том числе три летальных исхода зарегистрировано за минувшие сутки.